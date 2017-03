PSV praat met assistent Brood

Fischer: Had nog steeds het geloof dat we met Hans konden slagen

15:01 Het ontslag van Hans de Koning kwam voor Sander Fischer niet als een verrassing. ,,Ik loop lang genoeg mee om te weten hoe het in zijn werk gaat in de voetballerij”, zei de verdediger van Go Ahead Eagles nadat de hoofdtrainer vanochtend op non-actief was gesteld door het bestuur van de Deventer club.