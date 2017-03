PSV vindt Klassieker pas relevant als het zelf wint

Phillip Cocu had deze week twee dagen de tijd om zijn groep na extreem wisselende interlandresultaten weer op het PSV-spoor te krijgen. Terwijl de Zuid-Amerikaanse spelers met een succeservaring in Eindhoven terugkeerden, lieten de Oranje-klanten Jeroen Zoet en Luuk de Jong de modderstroom bij Oranje achter.

,,Soms is het lekker om even uit de PSV-omgeving te zijn, soms juist niet. Bij de spelers die een teleurstelling te verwerken hebben gekregen duurt het soms wat langer om alles weer in het teken van PSV te krijgen’’, aldus de coach, die morgen met zijn ploeg naar Het Kasteel van Sparta reist.

Het team dat de Eindhovenaren dit seizoen misschien wel de vervelendste opdoffer gaf, is dus weer de tegenstander. Op Spangen willen de PSV’ers de eerdere bekernederlaag wreken, om morgen op het gemak naar de Klassieker te kunnen kijken.

Cocu vindt de uitslag van Ajax-Feyenoord pas relevant op het moment dat PSV zelf drie punten op Het Kasteel heeft veroverd. Sparta blijkt dit seizoen echter een ploeg die in eigen huis boven zichzelf kan uitstijgen tegen de topploegen. ,,Het belangrijkste is dat wij zelf winnen’’, zegt Cocu. ,,We hebben eerder gezegd dat we ons op Ajax richten met als doel om de tweede plek nog te bemachtigen. Als er na zondag dan toch een klein kansje op meer is, zullen we strijdlustig blijven.’’