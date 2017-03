PSV wacht een mega-renovatie

Jeroen Zoet (26) heeft twee jaar geleden zijn contract verlengd met de intentie om na dit seizoen mogelijk van club te veranderen. Gezien de gestage ontwikkeling van de goalie is het logisch dat die gaat volgen. Zoet is na komende zomer toe aan een nieuwe stap en kan voor PSV een pak miljoenen opbrengen. De club zal na een transfer moeten bepalen of Remko Pasveer (33) de opvolger wordt. Dat is absoluut niet zeker, maar ook zeker niet onmogelijk. Pasveer is in drie jaar tijd uitgegroeid tot een erkende en coachende goalie, die in de kleedkamer leidend is. PSV kocht daarnaast Hidde Jurjus (23) voor dit seizoen al en hij zou dan tweede man kunnen worden. Luuk Koopmans (23) is eveneens een groot talent en zou in dat geval voor verhuur in aanmerking kunnen komen, waarbij hij in de toekomst in beeld blijft voor PSV 1.