PSV wint eindelijk weer een topper

Door Maarten Wijffels



Noem het symbolisch: de uittredende kampioen die de nieuwe op de troon helpt. Natuurlijk balen ze bij PSV dat ze zelf geen derde schaal op een rij kunnen ophalen, maar als ze écht moeten kiezen, dan liever Feyenoord als opvolger dan Ajax.



In de voorlaatste thuiswedstrijd van het seizoen gaf PSV nog één keer vol gas. ,,Het is het minste wat we kunnen doen. De teleurstelling over ons seizoen kunnen we niet meer wegnemen, maar tegen Ajax kunnen we het wel verminderen’’, zei trainer Phillip Cocu vooraf. En met die intentie speelde PSV. Zeker in de eerste helft zocht de thuisclub de aanval met veel positie- en tempowisselingen. Alles was erop gericht om Ajax meteen te laten voelen dat die ploeg midweeks 120 minuten had moeten buffelen in de Europa League. En PSV zocht waar het kon ook de duels op. Halverwege had zeker al de helft van de Ajacieden met pijntjes of met echte blessures op de grond gelegen. Goed voetbal? Nee, dat was bijzonder schaars in de vechtwedstrijd in het uitverkochte Philips Stadion.