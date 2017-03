PSV zonder geblesseerde Van Ginkel tegen Roda

Marco van Ginkel mist morgenavond de thuiswedstrijd van PSV tegen Roda JC. De middenvelder is nog onvoldoende hersteld van een knieblessure, nadat hij afgelopen zondag in de Kuip uitviel bij Feyenoord-PSV.

,,Het gaat wel goed, maar deze wedstrijd komt nog te vroeg voor hem", aldus trainer Phillip Cocu. Hoe de trainer tegen Roda JC gaat spelen, is nog onduidelijk. Een van de mogelijkheden is om Jorrit Hendrix of Siem de Jong op het middenveld te posteren en Bart Ramselaar voorin te laten staan.

De andere optie is om Jürgen Locadia een basisplek te geven en Ramselaar naar achteren te schuiven. Ook zou Steven Bergwijn een plek in de basis kunnen krijgen. De trainer wilde nog niet aangeven wat zijn 'plan de campagne' zaterdagavond is.

De nederlaag tegen Feyenoord hakte erin bij de spelers, zei Cocu. ,,De teleurstelling bij de spelers was groot afgelopen week. Daar hebben we een paar dagen voor nodig gehad, dat is logisch.''