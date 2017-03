Recordhouder Kruiswijk na 25.318 minuten eindelijk trefzeker

De 32-jarige Kruiswijk stond sinds januari in de recordboeken als veldspeler met de meeste minuten zonder doelpunt in de Nederlandse voetbalcompetitie. Hij nam dat record over van John Veldman, die 25.138 minuten het net niet wist te vinden.

Het doelpunt van Kruiswijk, de 3-0 van Vitesse tegen Sparta, werd vanzelfsprekend uitbundig gevierd. Ricky van Wolfswinkel nam zijn ploeggenoot zelfs op de schouders. Supporters in de Gelredome zongen luidkeels 'Arnold in Oranje' en 'We love you Arnold, we do'.