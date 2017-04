Red Bull heeft ook interesse in overname Nederlandse club

Red Bull is al eigenaar van vier voetbalclubs: RB Leipzig (Duitsland), Red Bull Salzburg (Oostenrijk), Red Bull Brasil en de New York Red Bulls. Als het aan Jan Smilde, directeur Red Bull Nederland, ligt komt daar ook snel een Nederlands club bij. ,,Dat zou mijn wens zijn. Dat is enorm interessant voor ons. Onze filosofie is wel om alles te ownen. Dus de club, de naam en het stadion. We zoeken dan een club die onze hulp kan gebruiken. We zoeken graag een wat kleinere club die we 'vleugels kunnen geven'. Een club als PSV valt bijvoorbeeld af. Toen we begonnen met RB Leipzig speelden zij bijvoorbeeld nog in de vijfde divisie, maar nu staan ze tweede in de Bundesliga."