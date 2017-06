Reiziger op weg naar oude club Ajax

Reiziger is bij Sparta rechterhand van hoofdcoach Alex Pastoor. In die hoedanigheid is hij voorbestemd om bij de Rotterdamse club ooit de opvolger te worden van Pastoor. Na het vertrek van de naar Borussia Dortmund verhuisde Peter Bosz is bij Ajax ruimte vrijgekomen in de technische staf. Reiziger moet in de hoofdstad de vervanger worden van Marcel Keizer, die op zijn beurt de taak van Bosz overneemt.