Resterend programma Feyenoord, Ajax en PSV

Groenendijk neemt iedereen in de maling met blessuretruc

18:02 ADO-trainer Fons Groenendijk haalde alles uit de kast om tegenstander Roda JC vanmiddag op een dwaalspoor te zetten. Van Donny Gorter, die zogenaamd geblesseerd uitviel in de warming up, was gisteren al bekend dat hij niet zou spelen. Hij werd vervangen door Nasser el Khayati, die prompt vanaf elf meter scoorde.