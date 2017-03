Revaliderende Jansen blij met aanbieding van ADO

Door Wietse Dijkstra

,,Mooi dat ze me niet laten zitten’’, reageert de 24-jarige middenvelder op de aanbieding voor een jaar met een optie op nog twee jaar. ,,Daar ben ik heel blij mee.’’

Jansen, die in Zeist revalideert van een kruisbandblessure, had in zijn huidige contract ook een optie. Maar die wordt niet gelicht. Hij moet dus genoegen nemen met een verlaagde aanbieding. ,,Maar dat is logisch als je twee keer je kruisband scheurt’’, zegt hij. ,,Een club is geen bank die gratis geld weggeeft. Ik ga elke dag een stapje vooruit en verwacht begin volgend seizoen weer trainingsfit te zijn. Ik denk dat ik volgend seizoen weer van waarde kan zijn.’’

,,We hebben er alle vertrouwen in dat Kevin herstelt’’, zegt ADO’s manager voetbalzaken Jeffrey van As. ,,Dat we hem deze aanbieding hebben gedaan, geeft aan dat we toekomst in hem zien.’’