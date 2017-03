Riedewald haakt op allerlaatste moment alsnog af bij Ajax

AZ kan bekersucces geen vervolg geven tegen Excelsior

14:30 Een kleine 63 uur na het bereiken van de bekerfinale is het chagrijn alweer terug bij AZ. De club die amper tijd had om te herstellen van de halve eindstrijd tegen Cambuur van donderdag (winst na strafschoppen) leed thuis tegen Excelsior pijnlijk puntverlies in de strijd om de vierde plaats.