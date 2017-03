Ritzmaier na bliksemoperatie alweer op het veld

Na de ingreep in Arnhem heeft de linksback van Go Ahead gisteravond in Deventer een softcast aangemeten gekregen. Het rubberachtige gips is flexibel en biedt voldoende stevigheid aan de gebroken arm van de speler om de training te kunnen hervatten. Of Ritzmaier zondag ook inzetbaar is tijdens de IJsselderby tegen PEC Zwolle moet nog blijken.



Ritzmaier brak zijn rechter onderarm bij een duel met Gaston Pereiro tijdens de wedstrijd tegen PSV, de club die hem verhuurt aan Go Ahead Eagles. De linksback werd enkele minuten later noodgedwongen vervangen door Rochdi Achenteh.