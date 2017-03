RKC en Van den Berg willen er voor eind maart uit zijn

Van den Berg sprak al oriënterend met RKC en gaat met zijn zaakwaarnemer waarschijnlijk de komende week praten over de voorwaarden en de looptijd van een nieuw contract. De hoofdtrainer is het enige lid van de technische staf van wie het contract afloopt. Assistenten Regillio Vrede en Erwin van Breugel hebben een doorlopende verbintenis.



Van den Berg zei met RKC te willen oogsten nu de financiële perikelen achter de rug zijn. De lengte van de verbintenis hangt waarschijnlijk af van de groeimogelijkheden die hij ziet bij de club. Wat dat laatste betreft moet er volgens directeur Remco Oversier nog een flinke inspanning worden verricht. De club gaat weliswaar minder stadionhuur betalen, maar krijgt geen degradatievergoeding meer van de KNVB. Die bedroeg dit seizoen nog twee ton.



Negen spelers - waaronder aanvoerder Steef Nieuwendaal - weten nog niet of de club hun aflopende contract zal verlenging. De beslissing valt daarover als duidelijk is of Van den Berg zijn contract al dan niet verlengt en er meer bekend is over de begroting voor het komende seizoen.