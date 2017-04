RKC uit de financiële gevarenzone

RKC Waalwijk is nu ook voor de licentiecommissie van de KNVB financieel uit de gevarenzone. De club kreeg deze week een brief dat het op basis van de ingediende cijfers in maart in categorie 2 geplaatst zal worden. Dat betekent dat RKC niet langer onder curatele staat van de voetbalbond en niet meer elke uitgave moet verantwoorden.