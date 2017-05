Rob Alflen zegt NEC af en blijft bij Heracles

Geen goed gevoel

,,Ik heb me teruggetrokken uit de besprekingen met NEC", zegt Alflen op de website van Heracles Almelo. ,,Dat heeft overigens niets te maken met de degradatie naar de Jupiler League, maar ik heb wel de ambitie om weer als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Er was echter teveel gedoe rondom onze gesprekken, daar had ik geen goed gevoel bij."

,,En ik heb het uitstekend naar mijn zin in Almelo. De mensen met wie ik in Nijmegen een klik had zijn weg of gaan weg. Bij Heracles heb ik bij iedereen een goed gevoel, en mede daarom heb ik besloten in Almelo te blijven."