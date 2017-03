Robben: Dit is een nachtmerrie

,,Als we een goede wedstrijd spelen, winnen we hier gewoon. Maar we spelen geen goede wedstrijd, en zelfs geen slechte wedstrijd. Dit was een héle slechte wedstrijd.''



Ook Davy Klaassen was onthutst na afloop. ,,Het was gewoon slecht. Wat moet ik er over zeggen? Als je zo start...meteen 2-0 achter. Tsja. Nu staan we vierde in de poule. Hoe is het mogelijk...'', aldus Klaassen, die op het middenveld een onzichtbare wedstrijd speelde. ,,Of alles verloren is? Dat niet''



Klaassen - ploeggenoot van De Ligt bij Ajax - liet zich wel uit over de fout van De Ligt.De Ligt was ongelukkig bij de eerste goal. We hebben hem gewoon laten zakken.