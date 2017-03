Robben: Ik wil elke seconde in Oranje spelen

,,Ik baalde ook echt dat ik steeds moest afzeggen. En toen was ik er laatst bij tegen Luxemburg en viel ik geblesseerd uit. Ik was er even helemaal klaar mee.''

De combinatie van het clubvoetbal bij Bayern München en het interlandvoetbal trekt een zware wissel op de 33-jarige Robben, maar hij denkt dat hij het fysiek gezien nog volhoudt. ,,Ik heb in de winterstop nagedacht over de combinatie van Bayern en Oranje. Het feit dat ik er nu ben, laat zien dat ik geloof dat het nog te combineren is. Ik ga elke interlandperiode bekijken of ik het fysiek gezien nog aankan. Ik wil elke seconde in Oranje spelen, maar het fysieke aspect is het allerbelangrijkste."