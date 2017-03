Robben is fit, maar sluit pas donderdag echt aan

Blind: Ik heb een luxeprobleem, dat is toch heerlijk

16:56 Danny Blind moet in aanloop naar de belangrijke WK-kwalficatiewedstrijd tegen Bulgarije een paar cruciale keuzes maken. Wie komt er in de spits te staan en wie wordt de eerste doelman? ,,Ik heb gelukkig een luxeprobleem, dat is toch heerlijk", vertelde de bondscoach vandaag tijdens de persconferentie, die hier helemaal terug te lezen is.