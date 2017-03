Robben ziet niets in vertrek Blind

Robben: Dit is een nachtmerrie

23:04 Na de afgang in Sofia keek aanvoerder Arjen Robben vooral naar zichzelf. ,,We krijgen nu alle stront over ons heen en terecht. Dit is gewoon heel triest. Ik ben sprakeloos. De eerste helft was schrikbarend. Ook voetballend, we kwamen er helemaal niet aan te pas'', vertelde Robben voor de camera van de NOS.