Robben wanhoopt niet na winst Zweden: We kunnen ook eerste worden

Maar ondertussen had rivaal Zweden dus van Frankrijk gewonnen, terwijl ook Robben stiekem op een nederlaag van Zweden had gehoopt in de strijd om de tweede plek in de groep voor WK-kwalificatie.

,,Als je het me vraagt: dat was wel mijn wens vooraf. Dan hadden we het misschien nog meer in eigen hand gehad. We hebben het nu nog steeds in eigen hand, maar het wordt wel moeilijker. Eigenlijk kun je het ook positief benaderen en het zelfs omdraaien. We kunnen ook nog eerste in de groep worden. Het betekent in elk geval dat we na de zomer bij de start van de competitie echt scherp moeten zijn."