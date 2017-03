Robert Maaskant moet Go Ahead redden

Door Johan Inan

Hans de Koning werd woensdagochtend op non-actief gesteld door Go Ahead Eagles. Technisch manager Dennis Bekking liet daarop weten uiterlijk maandag, in aanloop naar het belangrijke uitduel met FC Twente, een nieuwe trainer voor de groep te willen hebben. Daarvoor is de clubleiding uiteindelijk uitgekomen bij Maaskant.

Met de Schiedammer, wiens ouders nog altijd in Deventer wonen, werd vanmiddag in grote lijnen een akkoord bereikt. Bekking wilde vanavond nog niet bevestigen dat Maaskant het seizoen afmaakt als hoofdcoach van Go Ahead. ,,Ik kan daar nu nog niets over zeggen”, aldus de technisch manager, die wel liet weten ‘er zo goed als uit te zijn’ met de nieuwe trainer.

De verwachting is dat Maaskant morgenmiddag wordt gepresenteerd en maandag de spelersgroep, die momenteel geniet van een vrij weekend, voor het eerst onder handen neemt.

In Deventer wacht de oefenmeester de loodzware opgave om Go Ahead Eagles in de komende zeven wedstrijden van degradatie te behoeden. De club staat op de laatste plek in de eredivisie, met twee punten minder dan nummer zeventien ADO Den Haag. Voor de eerste twee van de resterende zeven competitiewedstrijden moet de hekkensluiter bovendien op bezoek bij subtopper FC Twente en titelfavoriet Feyenoord.

Go Ahead pakte pas één punt in de laatste vijf competitiewedstrijden. Met de komst van Maaskant hoopt de clubleiding alsnog het tij te keren, minimaal één plek te klimmen op de ranglijst en middels een barrage alsnog de eredivisiestatus te behouden.

Die ontsnappingsroute is bekend bij Maaskant, die als hoofdtrainer van RBC (drie keer), Willem II en NAC met wisselende successen tegen degradatie vocht. Bij Go Ahead Eagles keert Maaskant terug op het oude nest. Als speler was hij in 1990 actief in de Adelaarshorst. Daar keerde hij zes jaar later als assistent-trainer terug. In 2003 werd hij hoofdtrainer van de toenmalige eerstedivisionist. Dat huwelijk hield niet lang stand. Go Ahead bivakkeerde op de rand van de afgrond en toen Maaskant werd benaderd door RBC, verliet hij Go Ahead op aandringen van de curator. De coach gaf met die overstap, die hem zelfs geld kostte, de eerste aanzet tot de redding van de club.