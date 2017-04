Robin Pronk verder bij FC Utrecht

Gyrano Kerk is daar het belangrijkste voorbeeld van. De spits begon in de Jupiler League, was daar regelmatig trefzeker, maar is inmiddels Richairo Zivkovic gepasseerd in de pikorde bij het eerste. Kerk speelt al maandenlang naast Sébastien Haller in de Utrechtse aanval.



Pronk kwam in 2011 over van Ajax naar Utrecht. Daar werd hij trainer van FC Utrecht Onder 19. In 2014 kreeg Pronk de leiding over Jong FC Utrecht, dat dankzij de prestaties in de seizoenen 2014/2015 en 2015/2016 promoveerde naar de Jupiler League. Vorige week wist Pronk met het beloftenteam handhaving te bewerkstelligen.



,,Met Jong FC Utrecht heeft Robin dit seizoen een solide prestatie neergezet in de Jupiler League. Het is nu taak om onder zijn leiding nieuwe stappen te maken met de ploeg, waarbij wij beogen nog meer verantwoordelijkheid neer te leggen bij spelers uit onze eigen jeugdopleiding”, aldus technisch manager Erik ten Hag. ,,Onder Robin’s leiding denken wij die doelstelling te kunnen halen.”