Roda JC ontbindt contracten van drie spelers

Aanvaller Mytides vertrok een half jaar geleden al naar AEK Larnaca, waar hij een nieuw contract kreeg. Raykov en Savic werden in de winter aangetrokken en tekenden contracten van respectievelijk 1,5 en 2,5 jaar. Aanvaller Raykov kwam het afgelopen seizoen niet verder dan twee invalbeurten, Savic (middenvelder) maakte geen minuut in het eerste elftal van Roda.



Met name die laatste kreeg in Kerkrade een riant salaris dat zwaar drukte op de begroting nu Roda het moet doen zonder de miljoenen van de beoogde nieuwe eigenaar Aleksei Korotaev.