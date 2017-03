Ron Jans kiest voor rol bij de KNVB

Door Maarten Wijffels



Hij gaat samenwerken met Leon Vlemmings, die nu al is gestart in die rol. Van Jans (58) was al bekend dat hij na deze competitie uit eigen beweging stopt bij Zwolle. De KNVB zag in hem ook een goede kandidaat-bondscoach voor Jong Oranje, maar tegen die optie zei Jans afgelopen januari nee. Hij wilde de mogelijkheid openhouden van een sabbatical year. Jans is werkzaam in Zwolle als trainer sinds 2012. Daarvoor was hij oefenmeester bij FC Groningen, Heerenveen en Standard Luik.



De KNVB wil de cursus voor het hoogste Nederlandse trainersdiploma moderniseren. Bij de toelatingseisen wordt niet alleen meer gekeken naar hoe hoog kandidaten zelf hebben gevoetbald. Competenties als trainer gaan zwaarder wegen, naar het voorbeeld van ondermeer Duitsland. Sinds 20 februari kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor de nieuwe cursus die vanaf de zomer gaat draaien.