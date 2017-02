Rutten: PSV zal niet schrikken van de entourage in De Kuip

Door Rik Elfrink

De wederopstanding van Feyenoord verbaast hem niet. ,,Ik had alleen niet verwacht dat ze het dit seizoen zó goed zouden gaan doen. Dat is voor bijna iedereen een verrassing", zegt de voormalig coach van de kampioenskandidaten. ,,Wel vermoedde ik voor het seizoen dat ze de kloof met PSV en Ajax grotendeels zouden dichten. Bij Feyenoord heeft een aantal spelers de tijd gekregen om de stap van de subtop naar de top te maken. Dat is voor mij een belangrijke verklaring voor het succes. Kijk bijvoorbeeld naar Jan-Arie van der Heijden, die het wel in zich had, maar nu ook echt aanpikt."

Rutten is terug in Nederland, nadat zijn avontuur bij Al Shabab vorige maand eindigde. Net zoals hij eerder naar buiten toe nooit negatief over Feyenoord of PSV sprak, doet hij dat nu ook niet over zijn vorige broodheer. Interview- en panelaanvragen hield hij in aanloop naar Feyenoord-PSV van zondag grotendeels af. ,,Ik vind het belangrijker om eerst te acclimatiseren in Nederland en tijd te nemen voor mijn familie en vrienden en wil daar de ruimte voor hebben. Voor mij is dat belangrijker dan direct weer op de buis te verschijnen. Dat komt wel weer."

Quote PSV zal niet schrikken van de entourage in De Kuip Fred Rutten De Gelderse Tukker werkte acht jaar bij PSV en een jaar bij Feyenoord. ,,Ik gun beide clubs het succes. Natuurlijk verandert er in het voetbal veel en snel, maar er werken mensen waar ik goed mee heb samengewerkt. Daarom kan ik niet kiezen." Opvallend is dat de nationale topploegen allebei twee jaar na het vertrek van Rutten op het toppunt van hun kunnen presteren. ,,Je zou bijna gaan denken dat ik er iets mee te maken heb hè?", zegt hij zonder zich maar enigszins op de borst te willen kloppen. Rutten kiest graag voor jong talent en clubs hebben daar op lange termijn vaak baat bij. ,,Ik ga niet over mezelf oordelen, maar ik heb er wel altijd van gehouden om jonge spelers die klaar zijn voor het grote werk de kans te geven. Dat is een van de mooiste onderdelen van het vak."

Sfeer

Feyenoord-PSV wordt zondag geen wedstrijd om jong talent te testen. Het wordt een duel met een Europese sfeer, verwacht hij. ,,PSV zal niet schrikken van de entourage in De Kuip. Andrés Guardado is terug op niveau en hij heeft in dit soort wedstrijden meerwaarde. PSV bleef ook overeind in Vicente Calderón, hè? Dat wil wat zeggen hoor, ze raken echt niet in de war. Maar ook Feyenoord maakt een heel volwassen en stabiele indruk. Juist daarom is dit zo'n interessante wedstrijd. Ik kan niet direct een grote favoriet aanwijzen."