Schakelt Sparta PSV uit voor titelstrijd?

Boere maakt indruk met opnieuw drie treffers voor Oss

31 maart Tom Boere, de spits van FC Oss, is op weg naar een indrukwekkend doelpuntentotaal in de Jupiler League. De 24-jarige aanvaller van de nummer zeventien op de ranglijst was vanavond weer drie keer trefzeker in de 4-1-zege op de nummer laatst Achilles 29.