Schaken denkt nog niet aan stoppen: 'Zo afscheid nemen, voelt niet goed'

Hoewel hij nog met de clubleiding van ADO om de tafel gaat zitten, is het vrijwel uitgesloten dat de dure Schaken in Den Haag blijft. Voor de ex-Feyenoorder is interesse uit Amerika en Azië. ,,Het hele plaatje moet kloppen, anders doe ik het niet. Het liefst blijf ik in Nederland bij een mooie club waar ambities zijn. Er zijn wel Nederlandse clubs die geïnformeerd hebben, maar dat zijn geen clubs die ik zie zitten. Zij strijden voor lijfsbehoud en dat wil ik niet. Alles ligt dus nog open. Ik wil weer echt kapot moeten gaan om iets te bereiken. Dat is waar ik naar op zoek ben. Ik hoop dat zo’n uitdaging komt.’’



Aan Schaken zal het niet liggen. ,,Ik ga eerst lekker op vakantie. Daarna ga ik met mijn personal trainer aan de slag, want ik wil topfit zijn als er wat komt. Hij gaat me slopen deze zomer. Daar heb ik hem nadrukkelijk om gevraagd, want ik wil nog één jaar gas geven. Ik wil in stijl eindigen met een topseizoen.’’