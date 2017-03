Schorsing Vilhena blijft staan: middenvelder mist Klassieker

Ook Phillip Cocu gegrepen door Barça

9 maart Ook Phillip Cocu werd woensdagavond gegrepen door het Wonder van Barcelona. ,,Dit was iets bijzonders. Zo zie je maar dat je altijd in je kansen moet blijven geloven", haalde hij een van zijn stokpaardjes van stal na de sensationele zege van zijn voormalige ploeg op Paris Saint-Germain.