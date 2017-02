Scorende Crowley: Wij waren beter

Kobayashi in extase: Van Nistelrooy bekeek zijn wedstrijd

25 februari Heerenveen-middenvelder Yuki Kobayashi speelde vanavond een uitstekende wedstrijd tegen Roda JC (3-0) maar dat was niet wat hem na afloop erg bezig hield. De Japanner had vernomen dat voormalig Heerenveen-legende Ruud van Nistelrooy op de tribune van het Abe Lenstra Stadion had gezeten.