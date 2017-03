Seedorf: De wereld is veranderd, dus moeten wij dat ook

,,Ik denk dat iedereen wel iets wil doen'', was zijn antwoord. ,,Maar het eerste wat we moeten doen, is die jongens steunen tot de laatste wedstrijd. Dat verdienen ze. Verder is de KNVB bezig met een reorganisatie. Het moet in de top goed zitten, dan kan dat uitstralen naar beneden. Die vraag aan mij kan pas komen als alle mensen op de juiste plek zitten, maar ik weet nog niet wat ik zou zeggen.''

Typisch

Wel heeft Seedorf een idee over wat er moet veranderen in Nederland. ,,We moeten ons heel kritisch afvragen waarom wij de laatste jaren niet zo veel hebben geïnnoveerd als andere landen. Maar we moeten ook kijken naar onze behandeling van talenten. Dat zijn namelijk vaak jongens met een bepaald karakter. En het is makkelijker om zo’n talent te killen, dan te ontwikkelen.''

Wat Seedorf betreft verandert in Nederland ook de manier waarop het voetbal beleefd wordt. ,,Over de vraag of we het WK willen winnen met slecht spel, of tweede willen worden met prachtig spel, raken we in Nederland niet uitgepraat. Dat is typisch. In Italië hoeven ze daar geen twee seconden over na te denken, hier wel. Dat is onze cultuur, daar hebben we de wereld mee veroverd. Maar die wereld is veranderd, dus moeten wij dat ook.''