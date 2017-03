Seizoen voorbij voor Roda-middenvelder Gullón

Het contract van Gullón, die in de winter van 2016 naar Kerkrade kwam, is overigens formeel opgezegd. Ook Simon Church zal naar verwachting niet meer in actie komen voor Roda. Church raakte in september vorig jaar na enkele wedstrijden geblesseerd aan zijn heup en revalideert sindsdien. Sinds twee maanden traint hij weer in Kerkrade, maar dat gaat minder voorspoedig dan verwacht. Voordat hij wedstrijdfit is zal hij eerst met het tweede elftal moeten spelen. Maar zover is hij nog niet. Church had een optie in zijn contract maar die wordt niet gelicht.