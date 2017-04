Sevilla-coach Sampaoli heeft wel oren naar Oranje

Door Maarten Wijffels

Jorge Sampaoli liet dit weten in een telefoongesprek met Hard Gras, het voetbaltijdschrift waar AD-columnist Hugo Borst in de hoofdredactie zit. Sampaoli (55) is momenteel coach van FC Sevilla en bezig aan zijn eerste seizoen in Europa.

Tussen 2012 en januari 2016 was hij bondscoach van Chili dat in 2015 de Copa America, het Zuid-Amerikaanse EK, won. Ook speelde Sampaoli op het WK van 2014 tegen het Oranje van Louis van Gaal. In dat duel maakte Chili geheel naar de visie van zijn coach het spel. Nederland verdedigende in een 5-3-2-systeem en won met 2-0.

De KNVB brengt momenteel in kaart waar Oranje behoefte aan heeft na het ontslag van twee bondscoaches in korte tijd, Guus Hiddink en Danny Blind. Onder anderen de technisch directeuren van Ajax, PSV en Feyenoord denken mee.

De belangrijkste gesprekspartner is Louis van Gaal, zelf de gedroomde bondscoach voor de bond en de Oranje-internationals. Maar in principe wil Van Gaal niet meer terug op het veld. Hij wil wel nadenken over een bestuurlijke topfunctie bij de KNVB, als boogbeeld dat ook over Oranje gaat.

Sampaoli heeft zijn leermeester in zijn Argentijnse landgenoot Marcelo Bielsa, die op zijn beurt geïnspireerd werd door Van Gaal. Hoe serieus Sampaoli daadwerkelijk is, moet uiteraard blijken. Hij is pas net bezig bij Sevilla en een combinatie Sevilla-Oranje is al bij voorbaat onmogelijk. ,,Maar ik heb een clausule in mijn contract voor dergelijke gevallen. Als het om het Nederlands elftal gaat licht die ik die onmiddellijk’’, tekende Hard Gras op uit zijn mond.

Een buitenlandse coach voor Oranje, het zou een cultuurshock van jewelste zijn.