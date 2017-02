Sinkgraven onzeker voor duel met Heracles

Financiële huishouding ADO Den Haag voldoende

16:52 De financiële huishouding van ADO Den Haag is in orde. De licentiecommissie van de KNVB heeft de eredivisieclub ingedeeld in de zogenoemde categorie 2, die staat voor 'voldoende'. Dat meldde ADO Den Haag vrijdag.