Slagveer vertrekt bij Heerenveen

Kadioglu mist strafschop, maar Oranje Onder 19 gaat wel naar EK

19:58 NIJMEGEN - NEC-speler Ferdi Kadioglu heeft zich dinsdagavond met Oranje Onder 19 geplaatst voor het EK dat deze zomer plaatsheeft in Georgië. In Assen volstond een 0-0 gelijkspel tegen Griekenland voor de winst van het kwalificatietoernooi in eigen land.