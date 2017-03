Slot nieuwe assistent-trainer van AZ

Slot kwam in de zomer van 2014 over van PEC Zwolle als assistent van toenmalig trainer Henk de Jong. Een jaar later zwaaide hij samen met Dennis van der Ree de scepter bij Jong SC Cambuur. Sinds het vertrek van Rob Maas heeft hij samen met Sipke Hulshoff de leiding over het eerste elftal. Onder leiding van dit duo werd onlangs de halve finale van de KNVB-beker behaald.



,,We hadden Arne al een tijdje in het vizier'', zegt technisch directeur Max Huiberts van AZ over de komst van Slot. ,,Met meer dan 450 wedstrijden in het betaalde voetbal op zijn naam, heeft hij een goed gevulde rugzak met voetbalervaring. Arne is leergierig, innovatief en erg ambitieus.''



Als speler kwam Slot tussen 1995 en 2013 uit voor PEC Zwolle, NAC Breda en Sparta Rotterdam.