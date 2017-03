Sneijder: Geen spijt van hand aan Erdogan

,,De mensen zijn nog net zo aardig als altijd. En wat de kwestie zelf betreft: ik heb er echt geen mening over. Politiek interesseert me niet. Ik weet dat het speelt, natuurlijk, maar verder is het voor mij geen item.’’



Sneijder werd onlangs gefotografeerd met de Turkse president Erdogan, compleet met Turks vlagvertoon, kort voor een benefietwedstrijd. ,,Dat was een paar dagen na de aanslag bij het Besiktas-stadion,’’ aldus Sneijder. ,,Ik werd uitgenodigd voor dat duel, dus dan ga je. Ik wilde ook laten zien dat ik me betrokken voel bij het Turkse volk, dat heel veel ellende heeft moeten doorstaan door alle onrust. En als Erdogan dan voor me staat, dan geef ik hem gewoon een hand. Volgens mij had iedereen dat gedaan in mijn situatie. Daar heb ik absoluut geen spijt van.’’



Sneijder zegt zich nog altijd veilig te voelen in Istanboel. ,,Al is dat niet altijd zo geweest,’’ geeft de voetballer toe. ,,Op een gegeven moment had je een aantal aanslagen achter elkaar. Dan denk je wel even: wat gebeurt hier allemaal? En de aanslag in Club Reina, waar ik wel eens kwam, heeft ook indruk gemaakt natuurlijk. Ik kende mensen die zijn omgekomen, andere vrienden waren aanwezig, maar wisten te ontkomen. Dat hakt er wel in. In de nieuwsjaarsnacht zijn we gelijk terug gegaan naar onze hotelkamer in Milaan, want we hadden echt even geen zin in een feestje. Maar onveilig voel ik me echt niet meer, eerder veiliger. Je merkt aan alles dat de beveiliging enorm is opgeschroefd.’’