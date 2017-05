Sneijder voor duel met Ivoorkust nog even terug naar Turkije

,,Ik speel zaterdag nog een belangrijke wedstrijd in Istanboel. Daarna reis ik naar Rotterdam. Ik zal er iets eerder zijn dan zondag hoor. Zaterdagavond al, denk ik." Oranje speelt zondag een oefenduel in de Kuip tegen Ivoorkust.

Een extra motivatie voor Sneijder is dat hij op het punt staat om recordinternational van Oranje te worden. Hij is nog maar één duel verwijderd van het record van Edwin van der Sar.

,,Het is niet alleen het record dat mij trekt naar Oranje, als je de kans krijgt om voor je land te spelen, moet je dat doen. Maar natuurlijk is dat record fantastisch, zeker als ik het ook nog eens op mijn verjaardag zou kunnen pakken", doelt hij op volgende week vrijdag, als Oranje een WK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Luxemburg. Sneijder wordt op die dag 33 jaar.

Combineren

Sneijder is blij dat hij de kans krijgt om Galatasaray en Oranje te combineren. ,,Mijn club laat mij toch naar Agadir gaan, daar ben ik heel erg blij mee. Het was vanavond lastig, het was erg warm, maar we winnen weer eens een interland en dat geeft altijd vertrouwen."

Of er wat veranderd is na de aanstelling van Dick Advocaat, die zelf overigens nog niet aanwezig was, kan Sneijder moeilijk zeggen. ,,Wat er anders is? Niet zo gek veel hoor. Andere ideeën? Compacter? ja, dat zeker. Maar dat willen we altijd, maar het kwam er niet altijd uit."