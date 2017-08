Sparta: marktplaats voor koelkasten en magnetrons

De selectie waarmee Sparta vrijdag richting Breda afreist voor het duel met NAC Breda, is in grote lijnen degene waarmee coach Alex Pastoor de daaropvolgende 31 wedstrijden in gaat. Met het aantrekken van Frederik Holst (Brøndby IF) Nicholas Marfelt (Sønderjyske) Sander Fischer (transfervrij) en Robert Mühren (Zulte-Waregem) is het budget immers zo goed als verbruikt. ,,Onze voorbereiding kan op 1 september dus écht beginnen'', stelt Pastoor, met enig cynisme in zijn stem.

Door Dennis van Bergen



In tegenstelling tot afgelopen seizoen, waarin de Rotterdamse club de groep al in een vroeg stadium vrijwel op orde had, was het de voorbije weken een komen en gaan van spelers. In die laatste categorie vormde het vertrek van Rick van Drongelen (Hamburger SV) en Denzel Dumfries (SC Heerenveen) de grootste pijnpunten. De vraag is nu dus vooral: hoe snel raken al die nieuwelingen, van wie de meesten van buitenlandse origine, op elkaar ingespeeld? Pastoor: ,,Ik ben heel blij met de jongens die erbij zijn gekomen. En dat ik ze kan inzetten tegen NAC. Ik geloof echt dat zij Sparta gaan versterken. Maar het moment waarop is natuurlijk niet ideaal. Elk jaar komt die discussie over de transferdeadline terug. Ik blijf zeggen: op 1 augustus moet het klaar zijn. Dan kun je met elkaar toewerken naar het seizoen.''

Pastoor, behalve trainer ook technisch directeur van Sparta, kreeg na het vertrek van de basiskrachten Dumfries en Van Drongelen (die in totaal vier miljoen euro opbrachten) behoorlijk wat alternatieven aangeboden. Daarbij is een vracht nog wat zachtjes uitgedrukt. ,,Ik overdrijf niet als ik zeg dat we honderden spelers aangeboden hebben gekregen'', zegt Pastoor, die aan den lijve ervoer dat de markt van zaakwaarnemers soms nog al dubieus van karakter is. ,,Ik vroeg bij wijze van spreken om een koelkast. En dan zei zo'n man: Ik heb geen koelkast, maar wel een heel mooie magnetron. Ofwel: in plaats van een linksback - die we zochten - kwam zo'n vent dan met een spits aanzetten. In die hele vergaarbak aan spelers, is het niet heel makkelijk om de juiste versterking te kiezen.''