Speelt RBC volgend seizoen in de derde divisie? 'Sprake van rechtsongelijkheid'

Nu verschillende betaald voetbalorganisaties hebben aangegeven dat zij de beloftenelftallen graag in de voetbalpiramide zien instromen, verzoekt de club uit Roosendaal de KNVB om RBC dan ook toe te laten in de Derde Divisie.

,,Op basis van haar historie, accommodatie en de wens van haar achterban", stelt RBC-secretaris Paul Kuipers tegenover TweedeDivisie.org. ,,Omdat de KNVB bereid is om serieus na te denken over de instroom van beloftenelftallen in de tweede- en derde divisie, en wij noodgedwongen in de vijfde klasse moesten herstarten, is er in onze ogen sprake van rechtsongelijkheid."