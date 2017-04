Spelers FC Groningen raken vrije dag kwijt

,,Daar kunnen we morgen even over praten'', aldus de stevige balende Faber. ,,De vrije dag gaat er helaas van af. Ze moeten om acht uur op de club komen. Kijken of er dan wel de intrinsieke motivatie is om meer te halen dan vanavond.''

Faber zag hoe FC Groningen in Den Haag voor rust werd weggespeeld. ,,Voor ons was het een zeer teleurstellende avond. Het eerste kwartier was nog redelijk. Daarna hebben Sinterklaas op het veld laten komen en geven we alles weg. Apathisch gedrag, niemand die reageert. Dan moet ik in de rust boos worden en geven we daarna de 4-0 nóg makkelijker weg. We stonden als een stel slapende kamelen te verdedigen. En dan worden we ineens wakker en komen we nog tot 4-3. Je roept het over jezelf af in de eerste helft. Dan ben je al te laat en heb je het al laten gebeuren.''