Spelers Oranje kijken thuis naar finale van Ajax

Verdediger Bruno Martins Indi van Stoke City werkte nog apart van de groep een training af met fysieke trainer René Wormhoudt. Na afloop vertelden de spelers stuk voor stuk dat ze vanavond Ajax tegen Manchester United zullen gaan kijken. ,,Ik hoop dat Ajax wint, dat is goed voor het Nederlandse voetbal", zegt Jens Toornstra, die maar liefst vier jaar bijtekende bij Feyenoord. ,,Ajax heeft het natuurlijk prima gedaan. De club is in Europa weer op de kaart gezet. Maar in een finale telt maar één ding en dat is de Cup winnen", zei Fred Grim.