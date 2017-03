Spelersbus PEC warm onthaald bij terugkomst in Zwolle

VIDEO: Toornstra bedankt Van Duinen voor goal tegen Ajax

18:46 Voordat Mike van Duinen zich meldde in de mixed-zone na het verrassende gelijkspel tegen Ajax (1-1), keek hij nog heel even op zijn telefoon, die al was volgestroomd met berichten. Een van de afzenders: Jens Toornstra, speler van Feyenoord, dat eerder op de dag met 1-2 had gewonnen van sc Heerenveen.