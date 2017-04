Steijn: supermooie climax voor VVV

Twee keer lukte het niet, maar in zijn derde seizoen als hoofdtrainer van VVV-Venlo slaagde Maurice Steijn er wel in om zijn ploeg naar de eredivisie te leiden.

,,We hebben met een heel bescheiden budget in drie jaar tijd een goede ploeg opgebouwd'', zei Steijn na de winst in Waalwijk op RKC (1-2) voor de camera's van Fox Sports.



De 43-jarige Hagenaar had vooraf geroepen dat zijn spelers eventuele promotie niet al te uitbundig mochten vieren. Maandag wacht immers al weer een wedstrijd tegen FC Emmen, waarin VVV ook de titel in de Jupiler League kan veroveren. Na de zwaarbevochten winst op RKC bond Steijn echter al weer in en gaf hij zijn spelers lachend toestemming om in Venlo de stad in te gaan. ,,Dat mag wel even. Dit was de climax, supermooi'', aldus de trainer, die naar verluidt in de belangstelling staat van Ipswich Town.

Middenvelder Leemans was de held van VVV. De 21-jarige Brabander bracht de nummer één van de Jupiler League uit een strafschop op voorsprong en schoot vlak voor tijd, in de 89e minuut, uit een trap de beslissende 1-2 binnen. ,,Eerlijk gezegd had ik er geen geloof meer in'', bekende Leemans. ,,De bal lag voor een rechtspoot. Maar Opoku stapte over de bal heen en ik zag hun keeper al gaan. Ik schoot de bal in zijn hoek en hij viel mooi binnen. Dit is geweldig.''