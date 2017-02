Sterk Feyenoord slaat PSV knockout in de titelrace

Het was waarschijnlijk de defensieve ingreep van het seizoen. Eric Botteghin was net uitgegleden en invaller Steven Bergwijn kon alleen op Brad Jones af om PSV op voorsprong te schieten. Maar met een fenomenale krachtsinspanning redde Rick Karsdorp de meubelen door de inzet van de treuzelende Bergwijn te blokken.



De international moest er geblesseerd uit, maar niet veel later kon hij zijn vuisten ballen. Jan-Arie van der Heijden kopte, Jeroen Zoet leek te redden maar arbiter Bas Nijhuis kreeg op zijn horloge het signaal dat de bal de doellijn was gepasseerd. Dat was weliswaar met het kleinst mogelijke verschil, maar het was wel raak.



Feyenoord vierde groot feest in de wetenschap dat was afgerekend met één concurrent voor de titel. En dat ook nog eens omdat de KNVB, niet de meest bejubelde organisatie bij het Legioen, zich de afgelopen jaren zo sterk had gemaakt voor de doellijntechnologie.



De 2-1 winst van Feyenoord was overigens niet onverdiend. Het werd een echt voetbalgevecht in de kolkende Kuip. Feyenoord overrompelde de regerend landskampioen volkomen in de flitsende openingsfase. Santiago Arias kreeg geen grip op Eljero Elia, de middenvelder Marco van Ginkel en Davy Pröpper kregen centimeter ruimte. Omdat arbiter Bas Nijhuis weer eens de strategie de hanteerde om zo weinig mogelijk te fluiten, werd PSV voortdurend achteruit gedwongen. Dat Marco van Ginkel na een charge van Berghuis geblesseerd het veld af moest, was een aderlating voor Phillip Cocu.



PSV stond toen al op achterstand. Al na acht minuten leverde de overrompelingstactiek van Feyenoord tastbaar resultaat op toen Terence Kongolo doorbrak over de linkerflank en Jens Toornstra in stelling bracht. Toornstra rondde prachtig af en de Kuip ontplofte van vreugde.



Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord, tot na de pauze opeens Gaston Pereiro raak mikte: 1-1. Dat was een stand waar beide elftallen gemengde gevoelens bij hadden. Feyenoord wilde de voorsprong op achtervolger Ajax handhaven, PSV wist dat het moest winnen om nog een serieuze kans te maken op de landstitel.



De goal van Van der Heijden zorgde toch voor een winnaar.