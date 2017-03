Strafverlaging voor veertien clubs in de Tweede en Derde divisie

Veertien clubs in de Tweede en Derde divisie hebben één wedstrijdpunt in mindering gekregen voor het niet voldoen aan de licentieregels met betrekking tot contractspelers. Eerder werd de clubs drie punten mindering opgelegd.

De clubs gingen in beroep en een nieuw oordeel besliste tot de verlaging naar één punt in mindering. De clubs zijn in overtreding omdat ze niet voldoen aan de nieuwe voorwaarden. De overige 40 clubs in de Tweede en Derde divisie voldoen wel aan deze voorwaarden.

Wel komt de beroepscommissie dus tot een lagere straf dan de licentiecommissie amateurvoetbal, die eerder de drie punten in mindering uitsprak. De beroepscommissie is van mening dat één punt in mindering een gepaste straf is omdat dit het eerste seizoen dat clubs moeten werken onder de regels.