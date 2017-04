Streppel hoopt op Schaars in selectie tegen Sparta

Door drie opeenvolgende nederlagen verkeert Heerenveen momenteel in zwaar weer maar wellicht is er dinsdagavond goed nieuws vanuit de ziekenboeg.

Door Nik Kok

Aanvoerder Stijn Schaars doet al sinds december niet mee vanwege een enkelblessure maar nam vandaag deel aan de groepstraining. Dat is niet de eerste keer in de laatste weken maar trainer Jurgen Streppel hoopt niettemin op een plaatsje in de selectie voor de wedstrijd tegen Sparta.

,,We bekijken haast per dag hoe het met Stijn gaat. En als we op kunstgras moeten trainen omdat we de volgende wedstrijd op die ondergrond spelen dan heeft het geen zin om risico met hem te nemen. Dat was het geval tegen Excelsior en Heracles. Dinsdag spelen we gelukkig thuis tegen Sparta.''