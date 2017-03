Streppel na debacle: Moet zelf ook in de spiegel kijken

,,Ik ben teleurgesteld in ons allen. Er waren een aantal jongens die niet okselfris waren, die deze week wat minder getraind hadden. Dan moet ik ook zelf in de spiegel kijken", zo stak Streppel tegenover de NOS de hand in eigen boezem. ,,Dan had ik misschien jongens moeten opstellen die wel 100 procent waren. Heb ik niet gedaan. Als je speelt wordt je daar op afgerekend. Zo simpel is het ook."