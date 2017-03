Supporters Go Ahead mogen shirt ontwerpen

In het pamflet staan twee blanco clubtenues voor de uit- en thuiswedstrijden in het seizoen 2017/2018. De Eagles-supporters wordt gevraagd de witte shirtjes, broekjes en kousen in te kleuren naar eigen voorkeur. Als beloning voor de inspiratie zijn er prijzen te winnen zoals een 'meet and greet' en een gesigneerd thuisshirt met het nieuwe design. De meedenkende supporters kunnen hun design tot 31 maart per post opsturen naar de club.



Het definitieve ontwerp voor de shirts van Go Ahead wordt gemaakt door kledingsponsor Hummel.