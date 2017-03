Supportersvereniging Oranje hoopt op Van Gaal

Blind: 'Bulgarije-uit was een incident'

26 maart Danny Blind is ontslagen als bondscoach van Oranje. ,,We waren op de goede weg. Bulgarije-uit was naar mijn idee een incident. Ik heb er alles ingestopt wat ik in me had. Jammer dat het hiermee eindigt,” laat Blind in een verklaring weten.