Te Wierik en Bruns nemen na 14 jaar afscheid van elkaar

Waar kijken jullie naar uit?

,,Op dit moment naar de vakantie, daar zijn we na een lang seizoen aan toe’’, zegt Mike te Wierik. De verdediger vertrekt na 7,5 jaar naar FC Groningen. ,,We zijn dit seizoen vroeg begonnen vanwege Europees voetbal, daarna hebben we een lastig begin gehad. Vorige week haalden we net niet wat we gehoopt hadden, de play-offs. Nu is het tijd voor vakantie, ik ga acht dagen weg, ben geen enorme vakantieman. Daarna ga ik verhuizen naar Groningen en wacht een nieuwe begin.’’

,,Naar een nieuw avontuur, nieuwe mensen, een nieuwe omgeving en ik ben benieuwd naar het niveau’’, reageert Thomas Bruns. De middenvelder en aanvoerder vertrekt na 6,5 jaar naar Vitesse. ,,Ik zal wel wat gezonde spanning voelen als ik daar de eerste dag binnenkom, maar ik ken Ricky van Wolfswinkel en Navarone Foor, dat scheelt. Eerst lekker op vakantie, naar Griekenland met mijn vriendin en met mijn ouders naar Spanje. Ik ga niet verhuizen, ik blijf hier wonen met mijn vriendin. Het is drie kwartier rijden, dat is te doen.’’

Waar kijken jullie niet naar uit?

Te Wierik: ,,Het afscheid van Heracles, van alle mensen waar ik lief en leed mee heb gedeeld. Dan geef je elkaar dus een hand en is het klaar. Dat vind ik niks.’’

Bruns: ,,Hetzelfde, het afscheid. Aan de ene kant wacht je iets gaafs, maar aan de andere kant ga je weg van een plek waar je weet dat het goed is, waar je het fijn hebt gehad en alles kent.’’

Wie gaan jullie het meest missen?

Te Wierik: Thomas! We hebben op een jaar na vanaf ons elfde samengespeeld. Eerst bij de jeugd van FC Twente en Heracles en later hier. Ik kwam op mijn zeventiende, Thomas op zijn achttiende.’’

Bruns: ,,Ik ook, we zijn ook naast het veld vrienden. We hebben veertien jaar samengespeeld. De andere jongens gaan we ook missen, zoals Joey Pelupessy, Renze Fij, Michael Brouwer, Robin Gosens en Pröpper, Tim Breukers, Bram Castro, Wout Droste…’’

Te Wierik: ,,En de trainers.’’